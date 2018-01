Inflação de SP em abril fechou em alta de 0,21% O Índice de Preços ao Consumidor para a Cidade de São Paulo (IPC-SP) fechou o mês de abril com uma alta de 0,21%, segundo apurou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice mostra uma desaceleração de 0,07 ponto porcentual na velocidade de reajustes dos preços na cidade de São Paulo, se comparado com a taxa de 0,28% registrado em março. O IPC-SP resulta da desagregação por regiões do IPC-DI, componente do IGP-DI, e é calculado abrangendo famílias no intervalo de renda de um a 33 salários mínimos.