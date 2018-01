Inflação de SP medida pelo IPC fecha ano em 9,90% A inflação acumulada em 2002 no município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), foi de 9,90%, Essa é a maior taxa desde 1996, quando os preços acumularam alta de 10,03%. A inflação de 2002 ficou pouco acima da última previsão feita pela entidade, que era em torno de 9,5%. Em 2001, o IPC-Fipe havia captado inflação de 7,13%, no município de São Paulo. E em 2000, 4,38%. Em 2002, o grupo que mais pressionou o índice foi o de Alimentação, com aumento de 18,46%, seguido por Despesas Pessoais (9, 87%), Saúde (9, 31%), Transportes (7,84%), Habitação (6,61%), Educação (6,52%) e Vestuário (4,92%). Dentro do grupo Alimentação, apresentaram alta de preços os subgrupos: Semi-elaborados (23,13%), Industrializados (21,19%), Alimentação fora do domicílio (11,05%), e Produtos in natura (9,89%). Dentro do grupo Habitação, o subgrupo equipamentos de informática e telefonia apresentou deflação de 13,13%, a maior verificada na pesquisa do acumulado do ano. O IPC-Fipe é calculado com base na variação de preços de produtos e serviços usualmente consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 20 salários mínimos.