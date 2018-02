Inflação desacelera e sobe apenas 0,27% em SP A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) na cidade de São Paulo perdeu a força. Segundo informou nesta segunda-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV), os preços na cidade subiram 0,27% no IPC-S de até 31 de agosto, ante aumento de 0,30% apurado no indicador anterior, de até 22 de agosto. De acordo com a fundação, das sete cidades pesquisadas, seis registraram desaceleração ou deflação mais intensa de preços, na passagem do IPC-S de até 22 de agosto para o indicador de até 31 de agosto. Além de São Paulo, é o caso de Belo Horizonte, que passou de 0,78% para 0,57%; Brasília, de 0,48% para 0,38%; Porto Alegre, de 0,28% para 0,17%; Recife, de -0,52% para -0,59% e Rio de Janeiro, de 0,19% para 0,18%. Já a capital restante, Salvador, registrou queda mais fraca de preços, no período, de -0,35% para -0,28%.