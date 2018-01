Inflação desacelera em abril, mas já ultrapassa o centro da meta no ano

Remédios mais caros. O preço dos remédios foi destaque em abril, ao subir 3,27% e gerar a maior contribuição individual para o IPCA. O resultado, segundo o IBGE, adicionou 0,11 ponto porcentual à inflação.

A alta foi provocada pelos reajustes de 5%, 6,35% ou 7,70% nos medicamentos, conforme o nível de concentração no mercado, em vigor desde 31 de março. Com isso, o grupo Saúde e Cuidados Pessoais acelerou de 0,69%, em março, para 1,32%, em abril. Houve ainda, no mês passado, aumentos nos serviços médicos e dentários (0,93%), produtos óticos (0,91%) e plano de saúde (0,77%).

As passagens aéreas também ficaram mais caras em abril: 10,21%. Apesar disso, o grupo Transportes desacelerou de 0,46% em março para 0,11%. A desaceleração, segundo o IBGE, ocorreu porque os combustíveis ficaram mais baratos. Os preços da gasolina caíram 0,67%, enquanto o etanol cedeu 2,33%.

Tomate, ainda o vilão. Já o grupo Alimentação e Bebidas desacelerou de 1,17%, em março, para 0,97%, em abril. Apesar disso, o grupo continuou liderando os impactos no indicador, com contribuição de 0,24 ponto porcentual para a taxa de 0,71% do mês passado. "O tomate é um produto mais sensível, e os produtores têm citado a falta de água como um fator prejudicial", disse a coordenadora de índices de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos.

Com o tomate à frente, cujos preços subiram 17,90%, vários alimentos tiveram aumentos significativos em abril, entre eles: cebola, feijão-mulatinho, leite longa vida, óleo de soja, alho, queijo, frutas, carnes e pão francês. No sentido contrário, ficaram mais baratos batata-inglesa, mandioca, farinha de mandioca, feijão-preto, feijão-carioca e ovos.

Eulina afirmou que produtores de alimentos têm atribuído a alta de preços à estiagem, e que os derivados do trigo ficaram mais caros por conta da valorização do dólar. "Os produtores têm atribuído a alta do leite à seca. Sem pasto, a alimentação está mais prejudicada, então tem de comprar ração. Há aumento de custo", disse Eulina. O leite longa vida ficou 4,80% mais caro em abril.