Inflação desacelera em cinco de sete capitais até 28/02 Cinco das sete capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) no cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), divulgado na última quinta-feira, mostraram desaceleração na inflação na semana relativa a 28 de fevereiro ante a semana anterior (22 de fevereiro). Em São Paulo, o IPC-S ficou inalterado em -0,03% na última semana do mês, exatamente o mesmo porcentual da semana anterior. Nas demais capitais os resultados foram respectivamente os seguintes, nas semanas referentes a 22 e 28 de fevereiro: Belo Horizonte (0,28% e -0,08%), Brasília (0,40% e 0,15%), Porto Alegre (0,25% e 0,26%), Recife (0,52% e 0,22%), Rio de Janeiro (0,07% e 0,02%) e Salvador (0,12% e -0,01%). Na média das capitais, segundo divulgou a FGV, o IPC-S ficou em 0,01% na semana de 28 de fevereiro, ante 0,10% na semana anterior. O IPC-S mede a inflação para famílias com rendimentos entre 1 e 33 salários mínimos, em São Paulo e no Rio de Janeiro.