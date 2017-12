Inflação desde o início do Real: 90,11% O setor de serviços foi o responsável pelos maiores aumentos de preços durante os seis anos do Real. A inflação do período medida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) apontou uma alta de 90,11% na cidade de São Paulo. No entanto, o item Educação subiu mais que o dobro, acumulando uma variação de 222%. Em seguida, vieram Habitação, que cresceu 195,8%, e Saúde, 163%. Segundo a supervisora da pesquisa de preços do Dieese, Cornélia Porto, os principais aumentos foram registrados no primeiro ano do plano de estabilização. Nessa época, foram usados índices elevados de correção monetária de alguns serviços, como os aluguéis, em função dos níveis anteriores de inflação, que eram muito altos. A variação dos gastos com locação, impostos e condomínio de imóveis, por exemplo, foi de 404% nos últimos seis anos. Por outro lado, não subiram tanto os preços dos alimentos, que cresceram 54% no período, e dos equipamentos do domicílio, cuja variação foi de 29,6%, contribuindo para segurar o índice. Este último grupo teve seus valores deprimidos em função da concorrência com os produtos importados e da recessão, a qual restringiu o poder de compra dos consumidores. Inflação atingiu mais a classe média A evolução dos preços atingiu diferentemente a população da capital paulista, de acordo com dados do instituto. As famílias com renda média maior, de R$ 2.792,90, tiveram uma elevação do custo de vida de 96,12%, enquanto faixas salariais inferiores tiveram uma inflação de 81,05% (para rendimentos de R$ 377,49) e de 82,27% (R$ 934,10). As famílias que ganham mais, na avaliação do Dieese, sofreram com os aumentos dos custos com Educação e Saúde. As demais foram menos afetadas porque em geral utilizam escolas e hospitais públicos e ainda porque os alimentos, que têm um peso maior na composição destes orçamentos, subiram praticamente a metade do índice geral. Item Variação nos últimos seis anos ( %) Educação 222 Habitação 195,8 Saúde 163 Locação, impostos e condomínio de imóveis 404 Alimentos 54 Equipamentos do domicílio 29,6