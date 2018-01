Inflação deve alcançar os dois dígitos em 2003, diz Fipe A inflação para 2003 deve alcançar os dois dígitos, tendendo para 12%, disse hoje o professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador da Fipe, Juarez Rizzieri. Segundo ele, existe uma expectativa de euforia com maior gasto público e privado no próximo ano. Se houver a volta da indexação dos salários, ele acredita que o índice de inflação ficará bem a cima dos 10%. O professor disse que a idéia de que o Estado tudo pode continua sendo falsa. Na avaliação de Rizzieri, os dois principais problemas que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentará em 2003 serão a discussão das reformas previdenciária e tributária. No caso da previdência, há um déficit elevado no setor público, e a reforma tributária precisa solucionar a questão da concentração de arrecadação em poucos agentes produtivos. Ele observa que a carga atual tributária é de 34%, contra 24% em 1994. No entanto, a alíquota efetiva para quem paga imposto no Brasil chega a 60% do PIB.