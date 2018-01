Inflação deve endurecer negociações salariais A expectativa de que os índices de inflação continuem elevados no início do próximo ano tornará mais difíceis as discussões sobre reposição salarial nos próximos meses. De acordo com analistas, o cenário para o início de 2003 será de negociações intensas e complicadas entre empregados e empregadores, quando o assunto se tratar de reajuste salarial. O coordenador técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), Wilson Amorin, avalia que os próximos meses serão tão complicados quanto o ano de 1999, quando o País teve que administrar altos índices de inflação por causa da desvalorização do real. ?Estamos passando por um quadro semelhante ao de 1999, com desvalorização do real. As discussões salariais serão difíceis?, afirma. Wilson Amorin qualifica o momento como delicado para negociações salariais. ?A inflação está subindo junto com a taxa de desemprego. Isto cria uma tensão maior nas negociações de reposição de salários?, destaca. O coordenador do Dieese alerta que não deve existir um padrão para as negociações salariais. ?As negociações vão variar de acordo com as categorias profissionais. As categorias mais organizadas poderão conseguir repor as perdas?, ressalta. Para o diretor do departamento de integração sindical da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Pedro Constantino Evangelinos, é natural que as negociações e reposições salariais fiquem mais complicadas com a alta da inflação. ?Os trabalhadores ficam com salário defasado e as empresas não conseguem repassar o que eles querem, porque não conseguem vender?, avisa. Reajustes do governo O governo também deve ser cobrado pelo trabalhador e pelas empresas e indústria, afirma Pedro Evangelinos. Ele acredita que a defasagem do salário também é resultado do reajuste das tarifas públicas. O diretor da Fiesp cita como exemplo o estudo realizado pelo Banco Central (BC), o qual apontou os reajustes de tarifas dos serviços públicos como um dos vilões da inflação. Para se ter uma idéia, o telefone fixo foi o serviço, cujo preço mais subiu durante o Plano Real: alta de 509,7% - cinco vezes mais do que a inflação acumulada no período. O relatório também indica que outros preços administrados pelo governo, como energia elétrica, combustíveis e transporte público, subiram 203% desde 1995, período em que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 90,8%. Setor de exportação terá evolução O economista da MB Associados, Fábio Silveira, também prevê negociações intensas e dificuldades de reposição salarial. ?Daqui pra frente as categorias profissionais mais organizadas vão conseguir uma evolução nominal dos salários. Isso porque nem todas as categorias tem um poder de negociação forte frente às empresas?, avalia. Fábio Silveira destaca que as empresas do segmento de exportação terão melhores condições de promover reposições salariais adequadas. ?As empresas com viés exportador tiveram um ano melhor, se comparadas às empresas do mercado doméstico. Por isso, o potencial de reposição do segmento de exportação é maior?, alerta o economista.