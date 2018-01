Inflação deve fechar o ano em 9%, prevê Fipe O coordenador da pesquisa da Fipe, Heron do Carmo, disse que a taxa de inflação em dezembro, considerando a variação de novembro de 2,65%, recuará para uma taxa entre 1 e 1,28%, ficando proxima da inflação de outubro. Segundo Heron do Carmo, os sinais de que a inflação em dezembro será menor, já deverão ser sentidos na 1ª quadrissemana de dezembro. O produto importante na composição do índice e que deverá contribuir para o recuo será a carne bovina, que já passou o período mais agudo da entressafra. Por causa disto, Heron descarta a possibilidade do IPC Fipe fechar o ano em dois digitos. Segundo ele, o índice deverá fechar em 9%. Esta taxa já está sendo corrigida de 8,5 para cima em mais 0,5 ponto porcentual, chegando a 9,0% no ano.