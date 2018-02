Inflação deve ficar próxima de zero, diz economista O mês de fevereiro deve registrar taxas de inflação bem próximas de zero e provavelmente deflação nos Índices Gerais de Preços (IGPs), afirmou nesta quinta-feira a economista do Banco Inter American Express, Roberta Costa. ?Os IPCs (Índices de Preços ao Consumidor) ainda devem registrar leve alta neste mês?. A estimativa considera a saída dos índices de alguns itens de alta em janeiro, como matrículas escolares, e também a continuidade da queda dos combustíveis neste mês. ?Além disso, temos ainda o grupo Vestuário, que deve contribuir com a queda por causa das liquidações?, disse. No entanto, o reajuste previsto para telefonia celular deve exercer uma pequena pressão sobre os preços. Ela afirmou que a deflação de 0,16% na primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), anunciada nesta quinta-feira, foi uma boa notícia e destacou a queda nos preços agrícolas. A expectativa da economista para o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) para janeiro é de 0,40%. Este é o índice oficial do governo utilizado no cálculo da meta de inflação, que, para ela, neste ano, de 4,5%, ?está apertada?.