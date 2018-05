Inflação do aluguel de julho desacelera para 0,24% na segunda prévia

RIO - O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,24% na segunda prévia de julho, abaixo da taxa de 0,74% registrada em igual leitura do mesmo indicador em junho. O resultado, anunciado nesta quinta-feira, 18, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou dentro do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam taxa entre 0,20% e 0,47%, e se posicionou abaixo da mediana das expectativas (0,32%).

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de julho. O IPA-M variou 0,24% ante alta de 0,60% em igual prévia em junho. Por sua vez, o IPC-M teve leve alta de 0,01% na segunda prévia deste mês, em comparação com o aumento de 0,38% na segunda prévia do mês passado. Já o INCC registrou taxa positiva de 0,78% na segunda prévia do indicador deste mês, após registrar elevação de 2,41% na segunda prévia de junho.

O resultado acumulado do IGP-M é usado no cálculo de reajuste da maioria dos contratos de aluguel. Até a segunda prévia de julho, o IGP-M acumula aumentos de 1,99% no ano e de 5,16% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo da segunda prévia do IGP-M deste mês foi de 21 de junho a 10 de julho.

IPA agrícola e IPA industrial

De acordo com a FGV, os preços dos produtos agrícolas atacadistas registraram inflação de 0,39%, na segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) deste mês, na comparação com uma alta de 1,00% apurada na segunda prévia do mesmo índice de junho. Os preços dos produtos industriais no atacado, por sua vez, tiveram aumento de 0,18% na segunda prévia ante alta de 0,45% na segunda prévia de junho.

No âmbito do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais registraram deflação de 0,60% na segunda prévia de julho, após inflação de 0,14% na segunda prévia de junho. Já os preços dos bens intermediários apresentaram inflação de 0,98% em comparação com uma inflação de 0,64% na segunda prévia do IGP-M de junho.

Por fim, os preços das matérias-primas brutas tiveram variação positiva de 0,37% na segunda prévia de julho, em comparação com variação positiva de 1,10% na segunda prévia de junho.