Inflação do aluguel desacelera alta a 0,55% na 2ª prévia de janeiro

Atualizado às 9h50

RIO - O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado para reajuste nos contratos de aluguel, subiu 0,55% na segunda prévia de janeiro, ante avanço de 0,65% na segunda prévia do mesmo índice de dezembro.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A taxa ficou acima do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo AE-Projeções, que esperavam taxa entre 0,34% a 0,52%, com mediana das expectativas em 0,45%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem a segunda prévia do IGP-M de janeiro. O IPA-M, que representa os preços no atacado, subiu 0,37%, após alta de 0,71% na segunda prévia de dezembro.

O IPC-M, que corresponde à inflação no varejo, apresentou alta de 1,06% na leitura anunciada hoje, após subir 0,66% no mês passado. Já o INCC-M, que mensura o custo da construção, teve elevação de 0,46%, após registrar aumento de 0,28%, na mesma base de comparação.

Até a segunda prévia de janeiro, o índice acumula aumento de 3,75% em 12 meses. O período de coleta de preços para cálculo do índice mensal foi de 21 de dezembro a 10 de janeiro.