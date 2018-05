Inflação do aluguel varia 0,07% em fevereiro, aponta FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou fortemente em fevereiro, para +0,07%, após alta de 0,76% em janeiro, divulgou há pouco a Fundação Getulio Vargas (FGV). Essa taxa é a menor para o mês desde 2012, quando o indicador caiu 0,06%.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

Com isso, o indicador aumentou ligeiramente a queda em 12 meses de deflação de 0,41% no acumulado até janeiro para recuo de 0,42% em 12 meses finalizados em fevereiro. No ano, há avanço de 0,83%.

Entre os três indicadores que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) saiu de alta de 0,91% para queda de 0,02%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também desacelerou de 0,56% para 0,28%, assim como o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que teve alívio de 0,28% para 0,14%.