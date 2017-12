Inflação do Rio de Janeiro fica em 0,77% em setembro A inflação na cidade do Rio de Janeiro, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor do Rio (IPC-RJ), ficou em 0,77% em setembro. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice é superior ao de agosto, quando o indicador atingiu deflação de 0,05%. O reajuste na taxa de água e esgoto em setembro acelerou a inflação apurada na cidade do Rio de Janeiro. A informação partiu do economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador do índice, André Braz. Ele informou que, do total da variação do índice no mês, a taxa de água, que subiu 23,58% no mês, foi responsável por 0,35 ponto percentual. Além disso, em setembro houve aumento de preços em seis dos sete grupos pesquisados pela FGV. Os segmentos de maior peso na formação do índice tiveram aceleração expressiva. É o caso de Habitação (que passou de 0,23% para 1,43%, por causa da taxa de água); Alimentação (que foi de 0,23% para 0,79%) e Transportes (que passou de 0,99% para 0,01%). Braz explica que o grupo Alimentação foi influenciado pela elevação de preços registradas em hortaliças e legumes (que foi de 8,64% para 1,21%) e carnes bovinas (de 3,30% para 4,62%). Ele informou que, no caso específico de hortaliças e legumes, "o vilão da inflação neste segmento foi o tomate, que passou de 15,49% para 15,08%". Os outros grupos a registrarem aceleração de preços foram Saúde e Cuidados Pessoais (que foi de 0,19% para 0,47%); Despesas Diversas (que foi de 0,82% para 1,17%); e Vestuário (que foi de 0,03% para 0,38%). O único segmento a apresentar desaceleração de preços no período foi Educação, Leitura e Recreação (de 0,17% para 0,17%). Para o próximo mês, Braz prevê que o IPC-RJ de outubro deve se posicionar em patamar inferior a 0,77%. "Não teremos de novo elevação de taxa de água", disse. Ele acrescentou que a inflação de outubro no Rio de Janeiro será influenciada novamente por reajustes de tarifas, desta vez em telefone residencial e em eletricidade residencial.