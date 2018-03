Inflação do Rio, medida pelo IPC-RJ, cai para 1,68% A inflação na cidade do Rio de Janeiro, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-RJ) ficou em 1,68% em fevereiro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado é inferior ao de janeiro, quando o índice foi de 2,12%. Vários grupos apresentaram variação abaixo da média no período, como Saúde e Cuidados Pessoais (1,16%), Despesas Diversas (1,02%), Habitação (1,01%), Educação, Leitura e Recreação (0,96%) e Vestuário (0,01%) - o que contribuiu para o recuo no indicador. Segundo a FGV, a inflação no mês foi impulsionada pela acelerada de preços nos grupos Transportes (3,42%) e Alimentação (2,42%). No ano, o IPC-RJ acumula alta de 3,53% e, no período de doze meses, variação positiva de 15,58%. Por produtos, as altas mais expressivas foram registradas nos preços de álcool combustível (13,49%) gasolina (5,06%) tomate (36,66%) e aluguel residencial (1,68%). As quedas de preço mais expressivas, por sua vez, foram verificadas nos preços de uvas (10,89%) bacalhau (3,34%) e chuchu (14,78%).