Inflação do semestre é a menor desde 1939 A inflação em São Paulo medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) no primeiro semestre deste ano foi a menor desde 1939, quando a pesquisa começou a ser feita. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) acumulado no período foi de 0,87%. O que mais contribuiu para o resultado foi a não incidência de reajustes de tarifas públicas no período, como aconteceu em outros Estados, e o comportamento dos alimentos, que registraram queda de 2,5% nos preços durante esse período. Entretanto, para os meses seguintes, a expectativa é de uma pressão maior no Índice. Além do início da entressafra, quando a oferta de produtos cai e o preço dos alimentos tende a subir, os aumentos das tarifas públicas e dos preços administrados pelo governo deverão ser responsáveis por uma elevação de 1,23 ponto porcentual no Índice. Veja na seqüência mais informações sobre o impacto do aumento das tarifas sobre os índices de inflação. Resultado do IPC de junho: alta de 0,18%. Em junho, o IPC registrou alta de 0,18%, frente a 0,03% de maio. A pressão maior no mês passado foi do grupo Saúde, que registrou elevação de 0,89%. Só os remédios e produtos farmacêuticos subiram 1,94% e devem continuar aumentando no decorrer do ano (veja mais informações no link abaixo). Veja na seqüência as perspectivas de inflação para os próximos meses.