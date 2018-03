Inflação dos pobres é maior do que a dos ricos, diz IBGE A inflação dos mais pobres está maior do que a dos que ganham mais. A diferença chega perto de 15%, quando comparadas as taxas acumuladas desde julho do ano passado para os que ganham até oito salários mínimos com as registradas para os que recebem até 40 salários. ?A inflação dos mais pobres foi pior?, diz a gerente do sistema do índice de preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. Segundo ela, o grupo de renda mais baixa compromete maior parte dos rendimentos com alimentação e produtos como o gás de bujão, cujos preços foram fortemente afetados pela escalada do dólar desde o ano passado. De julho para cá, a variação de preços medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que leva em conta famílias de maior renda, soma 13,5%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), voltada às famílias de menor renda, acumula 15,4% ? taxa 14% superior ao IPCA. Alimentos x carro novo Eulina afirma que as pessoas mais pobres gastam a maior parte do que recebem com comida. Além disso, parte dos itens que vêm contendo a inflação, como automóveis novos, passam longe dos gastos dos pobres. ?Os preços dos alimentos subiram mais e esta alta foi, basicamente, provocada pelo dólar?, afirma. De junho a fevereiro, a cotação do dólar avançou 32,3%, conforme dados da Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto (Andima). ?O que pesa mais para a classe mais baixa aumentou mais?, disse o economista Ricardo Braule, membro do conselho consultivo de preços do IBGE. ?O pobre tem de se alimentar e isto é prioridade, senão ele morre. O que sobra é pouco para gastar em outras coisas. Já quem ganha mais gasta relativamente menos em alimentação, porque pode comprar outras coisas?, afirma o economista, que fez um levantamento comparando os dois índices. O estudo, com base na inflação acumulada nos últimos doze meses, mostra que o INPC acumulou 17,7% no período e o IPCA 15,8%. No INPC, a contribuição dos grupos de alimentação e habitação foi de 9,9 pontos porcentuais (equivalente a 56% da taxa). Já no IPCA, provocaram impacto de 6,8 pontos (ou 43% do índice). Isto se explica porque o peso destes dois grupos é diferente em cada índice. O peso dos alimentos no INPC em fevereiro foi de 31,8%, mas de 23,7% no IPCA. Feijão, arroz e ovo Um cidadão gasta hoje cerca de 50% a mais para preparar um prato com feijão, arroz e ovo, que tiveram, respectivamente, altas acumuladas de 59%, 41,6% e 53,5% nos últimos doze meses. Produtos como óleo de soja acumulam reajustes de preços de 77,6%, farinha de trigo 65% e pão francês 38%. O gás de bujão, no período, subiu 28,4%. O peso deste produto dentre da estrutura do INPC de fevereiro foi 70% maior do que no IPCA. Na prática, o preço de um bujão de gás corresponde hoje a mais de 10% do valor do salário mínimo. Antonio Paiva, de 37 anos, trabalha há dez anos como revendedor de gás. Ele compra o botijão no depósito por R$ 23,50 e entrega a domicílio por R$ 27 (margem de 15%). O revendedor vem notando, nos últimos meses, uma grande redução no consumo, especialmente por parte das famílias de renda mais baixa. ?Quem ganha salário mínimo fica, às vezes, 15 dias sem gás, quebrando o galho com comida que não precisa ir ao fogo, tipo pão com mortadela ou manteiga?, diz. Paiva afirma que, até bem pouco tempo, os consumidores tinham, normalmente, dois bujões em casa, um em uso e outro como reserva. ?Hoje isso é muito raro. As pessoas têm um vasilhame só e compram outro somente quando o gás do bujão em uso acaba?, afirma. No varejo, a avaliação é que a recente estabilização do dólar e a safra de alguns produtos tende a frear a escalada de aumentos. O diretor de venda da Sendas, Valdemar Machado, informa que as safras de grãos, como arroz e feijão, além dos preços das carnes, estão favorecendo o consumidor. Os preços do quilo do feijão apontam para queda de 30% e de carnes, de 5%. Além disso, a demanda está fraca, o que desestimularia os aumentos de produtos de consumo de massa.