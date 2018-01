Inflação é a preocupação dos investidores em 2003 A instabilidade esteve presente em todos os mercados brasileiros neste ano. O dólar chegou a ser vendido a R$ 4,00, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recuou a patamares registrados em 1993, e as taxas de juros subiram com força. Tanto as incertezas no cenário externo quanto o processo de sucessão presidencial no Brasil foram os responsáveis por esse cenário, segundo analistas. Em relação às aplicações, as atenções dos investidores convergiram para o processo de marcação a mercado para os títulos que compõem a carteira dos fundos de investimento. As perdas registradas nas carteiras nesse período provocaram um forte movimento de saques, totalizando uma saída de mais de R$ 61 bilhões no acumulado do ano, até o final do mês de novembro. Essa fuga de investidores dos fundos provocou um aquecimento do setor imobiliário e a volta da caderneta de poupança. Porém, passado o susto inicial em relação à nova realidade dos fundos de investimento, as carteiras já começam a captar. O maior fluxo de depósitos está direcionado para os fundos indexados ao Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), cuja alta no ano foi de 20,77%, até o mês de novembro. Como conseguir um rendimento que não seja inferior à inflação, essa passou a ser a nova preocupação do investidor para 2003. Veja mais informações sobre as perspectivas para o próximo ano nas matérias dos links relacionados abaixo. » Investimentos: veja as » principais recomendações dos analistas » Investidor deve buscar proteção contra inflação em 2003 » Analistas, ainda cautelosos, esperam cenário melhor em 2003 » Poupança atrai investidor em 2002, mas ganho é baixo » Setor imobiliário apresenta aquecimento em 2002 » Marcação a mercado foi a novidade para fundos » Bolsa encerra o ano em queda e com baixo volume de negócios » Forte alta do dólar traz de volta inflação » Fatos negativos pressionaram mercados em 2002