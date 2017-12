Inflação é baixa nos preços livres, explica o IBGE A variação do IPCA em maio (0,61%) foi a menor desde junho do ano passado (0,42%) e indica que "a inflação é baixa para os preços livres", segundo avalia a gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, Eulina Nunes dos Santos. Ela destacou que a inflação de maio foi provocada por aumentos pontuais, especialmente da energia elétrica e do arroz. Os dois itens foram responsáveis, juntos, por 0,40 ponto porcentual do IPCA do mês. As tarifas de energia elétrica sofreram reajustes contratuais em várias regiões, além da incidência de cobrança de taxas de iluminação pública, subindo 6,45% no mês e contribuindo com 0,27 ponto porcentual da inflação de maio. O arroz, prejudicado pela chuva no Rio Grande do Sul, teve reajuste de 14,46%, com contribuição de 0,13 ponto porcentual para o índice. Por outro lado, a gasolina e o álcool ajudaram a segurar a inflação do mês, com contribuição negativa em 0,21 ponto porcentual. Eulina disse que o IBGE não faz qualquer cálculo referente ao núcleo da inflação. Redução generalizada Eulina Nunes dos Santos disse que os dados do IPCA de maio deixam claro que "a redução no ritmo dos reajustes dos preços está generalizada". Segundo ela, ainda não é possível identificar se a queda de preços de alguns produtos, como alimentícios ou eletroeletrônicos, foi provocada por retração na demanda. Sua avaliação é que "há evidências de que a inflação provocada pelo dólar está sendo abandonada". Eulina disse que os resultados de maio, com continuidade do processo de desaceleração da inflação após o pico de novembro do ano passado (3,02%), mostram que os preços "nunca estiveram descontrolados". Ela sublinhou que o País vivia uma inflação de custos provocada pela alta do dólar e que está "sendo deixada para trás". Em junho, segundo ela, a inflação medida pelo IPCA não sofrerá qualquer pressão significativa. Em julho, porém, haverá impacto dos reajustes da energia elétrica em São Paulo e nos serviços de telefonia.