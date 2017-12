Inflação e economia externa justificam baixa dos juros, diz BC A trajetória em baixa da inflação, a recuperação da atividade econômica e o quadro externo favorável fizeram com que o Banco Central (BC) decidisse reduzir de 17,5% para 16,5% ao ano a taxa Selic, na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária (Copom). É o que afirma a ata da reunião divulgada hoje. O BC alerta no documento que uma redução adicional da taxa Selic deve ser conduzida de forma "parcimoniosa". A ata chama atenção para o fato de que é preciso preservar as conquistas dos últimos meses no combate à inflação e na "deflagração" do processo de retomada da atividade econômica. Segundo o BC, boa parte dos efeitos do corte de 10 pontos porcentuais da taxa Selic, promovido nos últimos meses, ainda não teve reflexos na atividade da economia. De acordo com a ata, os efeitos da recente retomada da atividade sobre a inflação também não tiveram tempo de se "materializar". O Copom avalia que a queda nas taxas de juros reais de mercado é compatível com a sustentação ao longo dos próximos meses da recuperação de atividade. Essa queda na taxa de juros reais acompanhou a redução dos juros básicos. O BC também prevê uma redução progressiva da percepção de risco da economia brasileira, o que segundo a ata, consolidará o espaço para juros reais menores ao longo dos próximos anos. "A convergência ininterrupta da inflação para as metas e a resultante consolidação de um cenário de estabilidade macroeconômica duradoura contribuirão para a redução progressiva da percepção de risco na economia", destaca a ata.