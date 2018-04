Inflação e juros sobem em 2002, prevê mercado Apesar da postura cautelosa do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a taxa básica de juros em 18,5%, na reunião da semana passada, as projeções de mercado para a inflação neste ano continuam pessimistas. De acordo com a pesquisa semanal feita pelo Banco Central com um grupo de 70 instituições financeiras e empresas de consultoria, a média das expectativas em relação ao IPCA em 2002 subiu de 5,32% para 5,46% em relação ao último levantamento. Esta taxa está apenas 0,4 ponto porcentual abaixo do teto da meta de 5,5% estabelecida pelo governo. As estimativas para o IPCA em 2003, colhidas no mesmo levantamento, continuaram nos mesmos 4% da última pesquisa. As projeções para o IPCA em abril aumentaram, por sua vez, de 0,70% para 0,82%, enquanto as previsões para maio permaneceram em 0,35%. Sem a mudança nos juros, o mercado manteve em 16,5% a estimativa da taxa Selic em dezembro, o mesmo que ocorreu na semana passada. Para o próximo ano, porém, o mercado deu um sinal de que acredita que a queda dos juros poderá ocorrer em ritmo mais lento. Para o fim de 2003 as previsões aumentaram, na média, de 14,4% para 14,5% ao ano. As estimativas do mercado para o superávit da balança comercial em 2002 recuaram de US$ 4,25 bilhões para US$ 4,20 bilhões, enquanto para 2003 a balança continuaria fechando em US$ 5 bilhões. Esse pessimismo, porém, não se reflete nas projeções de mercado para o crescimento da economia em 2002. Os bancos e instituições financeiras acreditam que o Produto Interno Bruto (PIB) terá um crescimento de 2,42% neste ano, 0,02 ponto porcentual acima da previsão da semana anterior. Mas ainda está abaixo da previsão oficial de crescimento de 2,5% esse ano. As estimativas para o crescimento da economia em 2003 continuaram nos mesmos 3,5% da última pesquisa. O humor em relação aos investimentos diretos estrangeiros também está bom. As projeções para 2002 aumentaram de US$ 17,20 bilhões para US$ 17,35 bilhões na pesquisa semanal. As previsões de investimento direto para 2003 continuaram em US$ 18 bilhões. As projeções de mercado para a taxa de câmbio no fim deste ano permaneceram estáveis, em R$ 2,50, e para o fim de 2003 também ficaram inalteradas, nos mesmos R$ 2,60 da última pesquisa. A estimativa para o déficit em conta corrente neste ano recuou de US$ 20,4 bilhões para US$ 20,33 bilhões, e para o próximo ano o déficit em conta corrente para 2003 continuaria estável em US$ 20 bilhões.