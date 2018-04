Inflação é maior para a população idosa O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a inflação entre a população idosa, foi de 1,15% no segundo trimestre deste ano, após subir 1,51% no primeiro, segundo a FGV . O indicador acumulou 2,68% no semestre e 9,94, em 12 meses. A inflação da terceira idade ficou acima da média geral. O IPC-BR, que mede a inflação no varejo em todas as faixas etárias, acumulou alta de 2,66% no semestre e 4,87% em 12 meses.