Inflação é pontual, mas reajustes de escolas preocupam, diz Dieese A disparada no custo de vida na cidade de São Paulo em janeiro, segundo o ICV do Dieese, para uma taxa de 1,46% ante uma variação de 0,32% em dezembro, é significativa, mas se restringe à sazonalidade do período. A definição é da coordenadora do ICV-Dieese, Cornélia Nogueira Porto. No entanto, dois componentes desta taxa de inflação preocupam a coordenadora do Dieese. O grupo Educação, cujos reajustes se acondicionam dentro do fator sazonalidade da época, sofre com um aumento adicional e injustificável das mensalidades escolares. No ano passado, diz Cornélia, quando as incertezas quanto à manutenção da política econômica se refletiam em expectativas de uma taxa de inflação maior, as escolas reajustaram seus preços em 7,97%. Este ano, em que as projeções de inflação são menores, c om a meta inflacionária de 5,5%, os reajustes das escolas chegaram a 8,55%. "Tanto que estamos fazendo um estudo sobre os gastos com escolas para tentar responder se os reajustes são abusivos ou se referem à reposição de perdas com a inflação passada", diz a coordenadora do ICV-Dieese. De acordo com ela, este estudo deverá ficar pronto antes do Carnaval. O outro fator de preocupação, segundo Cornélia, está dentro do grupo Transportes. "Apesar de este grupo ter registrado uma variação de 0,48%, uma taxa pequena, ela se concentra no subgrupo Transporte Individual, com variação de 0,57%. "Ainda que a variação não seja elevada, ela vem de um aumento pouco justificável na taxa de licenciamento de carros, cujo preço passou de R$ 12,64 para R$ 42,47, com um ajuste de 236%", diz Cornélia.