Inflação em dezembro pelo IGP-M é de 0,74%; no ano, 12,41% A inflação medida pelo IGP-M ficou em 0,74% em dezembro, informou hoje a Fundação Getúlio Vargas. Em novembro, o indicador foi de 0,82%. No ano, os preços calculados pelo IGP-M subiram 12,41%. O índice é medido com base nos preços coletados entre 21 de novembro e 20 de dezembro. No atacado, (IPA), os preços subiram 0,81% contra 0,99% em novembro. Os produtos agrícolas subiram 1,24% em dezembro, contra uma queda de 1,50% em novembro. Já os preços dos produtos industriais subiram 0,66% em comparação com a alta de 1,87% no mês passado. No varejo, (IPC) a alta foi de 0,58%, contra 0,30% em novembro. Já o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC) ficou em 0,61% em relação ao aumento de 0,94% em novembro.