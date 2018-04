Inflação em julho na Argentina é de 3,2% O Instituto Nacional de Estatística da Argentina (Indec) informou que os preços ao consumidor subiram 3,2% em julho, em relação a junho, com alta de 32,9% em comparação com julho do ano passado. Em junho, a alta dos preços ao consumidor em relação ao mês anterior havia sido de 3,6%. De acordo com o Indec, a alta acumulada nos sete primeiros meses de 2002 é de 34,7%.