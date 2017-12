Inflação em queda em 2004, prevê economista A meta inflacionária para o próximo ano, fixada em 5,5% pelo governo (pouco menos de 3% em relação ao do ano em curso) deverá ser cumprida, na avaliação do economista Salomão Quadros, do Instituto Brasileiro de Economia. Ele explicou, em entrevista ao ?Jornal das Dez?, da Globo News, que os fatores que pressionaram a alta da inflação em 2003 perderam força, como a forte valorização cambial no final de 2002 e as dúvidas sobre a possibilidade de mudanças na política econômica do governo petista. Segundo Quadros, o Banco Central deverá manter sua austeridade na medida do necessário, inclusive na frente fiscal, onde o governo se mostrou ainda mais rigoroso que o anterior. "Então, isso desfez as expectativas de inflação, o que é muito importante, porque a inflação se alimenta das expectativas. A tendência é de redução continuada da inflação, devendo chegar ao final do ano (2004) perfeitamente compatível com a meta fixada". Câmbio Sobre o câmbio, Quadros também não vê maiores pressões, mesmo que se espere o aumento das importações devido ao crescimento do PIB em 2004, como todos os analistas vêm prevendo, com os mais pessimistas falando em 2,4% e os mais otimistas em 3,5%. Bolsa O expressivo aumento do índice Bovespa, que ultrapassou a marca de 22000 pontos, pode surpreender os acionistas com um tombo nos valores das ações? A resposta de Quadros é negativa, desde que o governo continue a reduzir a taxa de juros e o crescimento econômico de fato se concretizar. "Aí você tem espaço para subir mais (a valorização), entre 30% e 40%. Para continuar nesse nível, é importante em 2004 mostrarmos que estamos superando as nossas dificuldades de balanço de pagamentos de forma estrutural."