Inflação em São Paulo fecha outubro em 0,63% A inflação do município de São Paulo, medida pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,63% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou um pouco acima do apurado na terceira prévia do mês (0,59%) e também superou o registrado em setembro, quando ficou em 0,44%. O IPC de outubro também é maior do que o previsto pelos 15 analistas ouvidos pela Agência Estado, que projetavam uma variação entre 0,45% e 0,57%. O item Transportes registrou novamente a maior variação do período, com alta de 1,23%, porém abaixo do apurado na semana passada (1,54%) e do verificado em setembro (1,51%). O grupo Despesas Pessoais subiu 0,81%, ficando acima do registrado na terceira prévia do mês (0,56%) e bem acima do encerramento de setembro (0,24%). Habitação teve alta de 0,59%, acima do apurado na semana passada (0,51%) e do fechamento de setembro (0,22%). Já o item Saúde registrou alta de 0,51%, ficando abaixo da variação registrada na terceira prévia (0,90%) e bem inferior à de setembro (1,42%). O grupo Alimentação, que havia encerrado setembro com deflação de 0,13%, fechou o mês de outubro com alta de 0,45%, superando também o apurado na semana passada (0,28%). Educação registrou alta de 0,10% neste encerramento de outubro, um pouco acima dos 0,07% apurados na terceira prévia e dos 0,05% do fechamento de setembro. O item Vestuário ficou praticamente estável, com variação de 0,01%, contra uma deflação de 0,43% na semana passada e uma alta de 0,57% em setembro. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,59% Alimentação: +0,45% Transportes: +1,23% Despesas Pessoais: +0,81% Saúde: +0,51% Vestuário: +0,01% Educação: +0,10% Índice Geral: 0,63