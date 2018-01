Inflação em São Paulo fica abaixo da expectativa do mercado A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,30% na primeira quadrissemana de março, abaixo da margem prevista pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam em um intervalo entre 0,32% e 0,58%. O IPC ficou abaixo da variação registrada no encerramento de fevereiro, quando ficou em 0,36%. A maior alta período foi transportes, que subiu 1,22%, acima do 1,07% da pesquisa divulgada semana passada. O grupo habitação teve alta de 0,39%, variação inferior à registrada em fevereiro, quanto o aumento foi de 0,51%. Saúde subiu 0,27%, um pouco acima da pesquisa divulgada na última semana (0,23%). Alimentação teve alta de 0,19% no período, maior na comparação com o segundo mês do ano, quando avançou 0,15%. Educação mantém a tendência e registra variações menores a cada pesquisa. O grupo subiu 0,09%, abaixo do 0,13% apurado em fevereiro. Vestuário teve queda de 0,77%, um pouco inferior à registrada no fechamento do mês passado, quando a baixa foi de 0,82%. Já despesas pessoais caiu 0,36%, ante alta de 0,06% da pesquisa divulgada semana passada.