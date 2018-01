Inflação em São Paulo fica em 0,98% na 3ª prévia do mês A inflação do município de São Paulo, medida pelo Índice de Preços do Consumidor (IPC), apurado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,98% na terceira quadrissemana de abril. O porcentual ficou ligeiramente abaixo do registrado na segunda prévia do mês, quando o índice foi de 1,00%. A inflação ficou dentro das expectativas dos 16 analistas ouvidos pela Agência Estado - entre 0,85% e 0,99% - mais uma vez, porém, o porcentual ficou encostado no teto das previsões. Transportes e Alimentação lideraram os aumentos, como já haviam antecipado os analistas. A alta do grupo Transportes, a maior do período, é ainda reflexo do aumento de 17,65% na passagem de ônibus em 5 de março. Na comparação com a segunda prévia do mês, porém, percebe-se a redução da pressão: na segunda quadrissemana o aumento foi de 3,41%, enquanto a pesquisa divulgada esta manhã apresentou avanço de 2,35%. Alimentação subiu 1,55%, acima da variação de 1% registrada na segunda prévia do mês. O grupo Saúde também teve avanço expressivo de 1,43%, maior do que a alta de 1,03% da segunda quadrissemana. Vestuário, que na segunda prévia teve aumento de 0,56%, apresentou variação de 0,76% na pesquisa divulgada esta manhã. Despesas Pessoais avançou 0,39%, mais do que o apurado na pesquisa anterior (0,34%). Já Habitação apresentou aumento menor de preços em relação à última pesquisa. O grupo subiu 0,20%, ante alta de 0,26% na segunda prévia do mês. Educação também registrou variação menor na comparação com os resultados a quadrissemana anterior. O grupo teve alta de 0,06%, ante aumento de 0,09% na segunda prévia.