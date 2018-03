Inflação em São Paulo mantém tendência de queda O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, registrou inflação de 0,92% na segunda quadrissemana de março, porcentual inferior ao da primeira prévia do mês, quando o IPC foi de 1,20%. Transportes, que vem liderando as altas da inflação há várias semanas, manteve a posição, mas o grupo foi o que apresentou a maior variação entre a primeira e segunda prévias do IPC: o item subiu 2,61% na primeira quadrissemana e 1,28% na pesquisa divulgada nesta manhã. Apenas dois grupos registraram variação maior em relação à ultima pesquisa: Saúde e Educação. Saúde, que havia subido 0,28% teve alta de 0,69% na segunda prévia. Já Educação apresentou alta menor: de 0,28% na primeira prévia, para 0,30%. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,56%; Alimentação: +1,40%; Transportes: +1,28%; Despesas Pessoais: +0,90%; Saúde: +0,69%; Vestuário: +0,76%; Educação: +0,30%; Índice Geral: +0,92%.