Inflação em São Paulo perde força e fica em 0,47% A inflação no varejo em São Paulo perdeu força, segundo informações da Fundação Getúlio Vargas (FGV) desta terça-feira. Os preços na cidade subiram 0,47% no indicador de até 22 de setembro, ante alta de 0,50% apurada no IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal) anterior, de até 15 de setembro. Nesta terça-feira, a FGV anunciou os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S de até 22 de setembro, cuja taxa completa foi anunciada na segunda-feira e ficou em 0,23%. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. Das sete cidades usadas para cálculo do índice, seis registraram desaceleração ou deflação expressiva de preços, na passagem do IPC-S de até 15 de setembro para o indicador de até 22 de setembro. Além de São Paulo é o caso de Belo Horizonte, que caiu de 0,11% para -0,22%; Brasília, de -0,19% para -0,33%; Porto Alegre, de 0,34% para 0,08%; Recife, de -0,03% para -0,06%; e Rio de Janeiro, de 0,28% para 0,19%. A única cidade a registrar elevação de preços, no mesmo período, foi Salvador, que antes teve uma taxa de -0,02% e nesta semana registrou inflação de 0,04%.