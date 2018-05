Inflação em São Paulo sobe 0,16% na 1ª quadrissemana de julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação da cidade de São Paulo, registrou uma alta de 0,16% na primeira quadrissemana de julho. O número representa uma alta menor em relação ao fechamento de junho, quando apresentou um avanço de 0,32%. Na primeira medição de junho, o índice havia ficado em 0,13%.

O resultado apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) ficou abaixo do intervalo das previsões de 17 instituições pesquisadas pelo AE Projeções, que apontavam que o índice poderia ficar entre 0,17% a 0,34%, com mediana em 0,27%.

Habitação e Educação foram os únicos grupos que tiveram altas maiores na primeira leitura de julho em comparação com os avanços no fechamento de junho. Habitação atingiu 0,45% na primeira leitura do mês, ante 0,33% em junho. Educação subiu para uma alta de 0,11% na primeira quadrissemana de julho, após ficar em 0,01% no fechamento do mês anterior.

Alimentação teve uma baixa de 0,44% na primeira leitura de julho, após uma queda de 0,05% em junho.

Transportes, Despesas Pessoais, Saúde e Vestuário tiveram altas menores na primeira quadrissemana de julho em relação aos avanços do fechamento de junho. Transportes atingiu 0,38% na primeira leitura do mês, após alta de 0,92% em junho. Despesas Pessoais, por sua vez, recuou para um avanço de 0,28%, de uma alta de 0,31%. Saúde teve altas de 0,13% na primeira quadrissemana e 0,19% no fechamento de junho. Vestuário subiu 0,12% no início de julho, após avançar 0,23% no final de junho.

Veja como ficaram os itens que compõem o IPC na primeira leitura do mês de julho:

Habitação: 0,45%

Alimentação: -0,44%

Transportes: 0,38%

Despesas Pessoais: 0,28%

Saúde: 0,13%

Vestuário: 0,12%

Educação: 0,11%

Índice Geral: 0,16%