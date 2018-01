Inflação em SP apresenta leve alta na 2ª prévia do mês A inflação do município de São Paulo, expresso pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, ficou em 1,79% na segunda quadrissemana de janeiro. O IPC divulgado na manhã de hoje foi um pouco superior ao 1,74% da primeira prévia de janeiro. A maior alta do período foi Educação, que subiu 3,76%, ante 1,63% da pesquisa divulgada na semana passada. A segunda maior variação foi Despesas Pessoais, cuja alta foi de 3,34%, um pouco menor do que os 3,44% da primeira prévia. O grupo Alimentação caiu para 2,65%, registrando retração em relação à primeira pesquisa do ano, quando a variação foi de 2,92%. Os itens Habitação (0,75% ante 0,90%), Saúde (1,39% ante 2,19%) e Vestuário (-0,19 ante 0,13%) apresentaram variação menor em relação à primeira prévia do mês. Já Transportes subiu de 0,89% na primeira quadrissemana para 1,94% na pesquisa divulgada nesta manhã. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,75%; Alimentação: +2,65%; Transportes: +1,94%; Despesas Pessoais: +3,34%; Saúde: +1,39%; Vestuário: -0,19%; Educação: +3,76%, Índice Geral: +1,79%.