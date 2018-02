Inflação em SP desacelera e atinge 0,18% A inflação na cidade de São Paulo sofreu uma desaceleração, passando de 0,25% para 0,18% na segunda quadrissemana de agosto, período de 30 dias encerrado no dia 15. O coordenador da pesquisa de preços da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Paulo Picchetti, admitiu ter sido pego de surpresa. Ele disse que é cedo para cravar uma redução de sua expectativa, porque conta com aumento dos preços dentro do grupo Saúde. Mas a possibilidade de revisão do índice para baixo não é descartada. A grande surpresa no comportamento dos preços no período, de acordo com Picchetti, veio do grupo Alimentação, que desacelerou o ritmo de alta em 0,10 ponto porcentual, de 0,52% na medição anterior para 0,42%. O cenário traçado anteriormente pelo coordenador era composto por uma trajetória de alta dos preços dos alimentos, mas contrabalançado pela redução de energia elétrica e dos pacotes de viagem. Com o menor reajuste dos alimentos, Picchetti acredita que, de certa forma, o quadro inflacionário em São Paulo esperado para o final do mês acabou sendo antecipado. Dentre os subgrupos de Alimentação, o maior responsável pela desaceleração do ritmo de alta do segmento, segundo o coordenador, foi o in natura, que saiu de uma alta de 3,06% na primeira quadrissemana de agosto para 2,54% na mais recente. Na ponta, o subgrupo teve seus preços reduzidos de 3% para 1,20% da primeira para a segunda semana do mês em relação às mesmas semanas do mês anterior. E o destaque é o preço do tomate, que na mesma comparação, saiu de uma alta de 0,50% para -13%. O que ficou dentro do esperado, de acordo com Picchetti, foi o subgrupo dos semi-elaborados, com as carnes bovinas saindo de uma queda de -1,4% para uma alta de 0,40% na comparação ponta a ponta. Na quadrissemana, este segmento ficou praticamente estável, registrando uma deflação de 0,65% ante também queda de 0,67% na quadrissemana anterior. Compõem esta variação dos semi-elaborados as quedas de 5,65% do frango e de 8,89% do feijão. Outro segmento que ainda não aparece na lista das maiores quedas, mas que seguramente deverá aparecer nas próximas coletas de preços da Fipe, são os pacotes de viagem. Isto porque na comparação da ponta os preços saíram de uma alta de 0,50% para -6,40%. Apesar disso, na quadrissemana, o subgrupo Recreação e Cultura, que engloba os preços das passagens e hospedagem, saiu de uma alta de 1,42% para 0,50%, o que fez com que o grupo Despesas Pessoais fechasse a quadrissemana em 0,21% em relação à taxa de 0,43% na quadrissemana anterior. Picchetti informou ainda que, apesar de admitir que no curto prazo pode mexer em sua projeção de inflação, para o ano, ele mantém a expectativa de 2,5%.