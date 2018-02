Inflação em SP desacelera ligeiramente na 3a leitura do mês O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo registrou alta de 0,36 por cento na terceira quadrissemana de julho, ante elevação de 0,38 por cento na segunda, informou nesta quinta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os custos de Vestuário aprofundaram a queda, para 0,41 por cento, ante baixa de 0,01 por cento na leitura anterior. Os de Transportes caíram em ritmo similar ao da segunda quadrissemana, em 0,40 por cento. Já os preços de Alimentação tiveram ligeira elevação, mostrando alta de 1,22 por cento na terceira leitura, contra 1,18 por cento na segunda. Os preços da terceira quadrissemana foram colhidos entre 23 de junho e 23 de julho. O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Por Vanessa Stelzer)