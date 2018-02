Inflação em SP desacelera para 0,56% no IPC-S A inflação na cidade de São Paulo registrou leve desaceleração, no âmbito do IPC-S. Os preços na cidade subiram 0,56% no indicador de até 7 de julho, ante aumento de 0,58% no IPC-S anterior, de até 30 de junho, segundo informou nesta terça-feira, 10, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A instituição anunciou também os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do IPC-S de até 7 de julho. Das sete cidades pesquisadas, seis registraram aceleração de preços, na passagem do IPC-S de até 30 de junho para o índice de até 7 de julho. As capitais que apresentaram aumento mais intenso de preços, no período, foram as de Belo Horizonte (de 0,34% para 0,52%); Brasília (de 0,30% para 0,45%); Porto Alegre (de 0,47% para 0,59%); Recife (de 0,06% para 0,07%); Rio de Janeiro (de 0,30% para 0,42%); e Salvador (de 0,35% para 0,37%). A taxa completa do IPC-S de até 7 de julho foi divulgada na última segunda-feira, 9, e registrou aumento de 0,47%. A cidade de São Paulo é a de maior peso entre as pesquisadas, no cálculo da taxa do indicador.