Inflação em SP em abril cai para 0,06%, segundo o Dieese O Índice do Custo de Vida (ICV) apurado pelo Departamento Intersindical de Estatísitca e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) na cidade de São Paulo registrou alta de 0,06% em abril, um recuo em relação ao 0,47% verificado no índice em março. De acordo com a instituição, o retrocesso do índice foi ocasionado pelas deflações nos grupos Alimentação (-0,33) e Transportes (-0,17%). Essas deflações compensaram, segundo o Dieese, as altas verificadas nos grupos Saúde (0,59%), Vestuário (0,53%), Equipamento Doméstico (0,48%) e Habitação (0,12%). No grupo Saúde foi apurada uma alta de 5,10% no subgrupo medicamentos e produtos farmacêuticos, enquanto que no grupo Alimentação, foi registrada uma queda de 0,79% no subgrupo in natura e semi-elaborados.