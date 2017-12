Inflação em SP, medida pela FGV, fica em 0,66% em janeiro O Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo (IPC-SP) ficou em 0,66% em janeiro, segundo informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em dezembro, o indicador ficou em 0,33%. Dos sete grupos que compõem o indicador, quatro apresentaram aumento de preços. De dezembro a janeiro, houve acelerações de preços nos grupos Alimentação (de queda de 0,10% para alta de 0,65%); Habitação (de 0,02% para 0,42%); Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,18% para 0,55%); Educação, Leitura e Recreação (de 0,45% para 2,39%). Os outros grupos apresentaram recuo de preços no mesmo período, como Vestuário (de 1,63% para 1,23%); Transportes (de 1,22% para 0,17%) e Despesas Diversas (de 1,61% para 0,95%). Por produtos, as altas de preços mais expressivas em janeiro foram apuradas em batata inglesa (16,55%), curso ensino superior (3,76%) e curso de educação infantil pré-escolar (8,64%). Já as mais expressivas quedas foram apuradas nos preços de limão (-41,19%) manga (-9,96%) e arroz branco (-3,92%).