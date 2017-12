Inflação em SP medida pelo IPC-FGV fecha abril em 0,78% O Índice de Preços ao Consumidor da cidade de São Paulo (IPC-SP) de abril ficou em 0,78% ante alta 1,03% em março. A informação foi divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Segundo a instituição, o índice acumula variação de 2,88% e, nos últimos 12 meses, a taxa é de 7,56%. O indicador é calculado com base nas estruturas de despesas das famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos mensais, e a edição de abril levou em conta os preços coletados entre os dias 1º e 30 do mês.