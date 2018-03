Inflação em SP medida pelo IPC-FGV fechou ano em 5,83% O Índice de Preços ao Consumidor em São Paulo (IPC-SP) foi de 0,33% em dezembro e fechou o ano com variação de 5,83%, segundo divulgou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As maiores pressões sobre o índice paulista viram do setor de Vestuário (1,63% em dezembro e 6,16% no acumulado de 2004) e de Despesas Diversas (1,61% em dezembro, e 9,43 no acumulado). O setor de Transportes teve peso no balanço final, com 1,22% no mês e 6,12% no acumulado do ano. O IPC-SP mostrou também que os grupos Saúde e Cuidados Pessoais 0,18%, Habitação 0,02% e Alimentação -0,10%, se situaram em nível abaixo da variação média.