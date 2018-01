Inflação em SP pode ser nula em fevereiro, prevê Fipe A inflação de fevereiro na capital paulista deve ficar "muito perto de 0%", na avaliação do coordenador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) sobre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Paulo Picchetti. Sua primeira estimativa para o mês é a de que o IPC apresente uma alta de apenas 0,10%, ante 0,50% registrada em janeiro. Segundo o coordenador, as pressões registradas no primeiro mês do ano, educação, viagem e álcool, devem desaparecer este mês, que também deverá ser beneficiado pela continuidade da deflação do grupo alimentação. Para chegar à variação de 0,10%, Picchetti espera uma alta de 0,02 ponto porcentual referente ao pagamento da segunda parcela do licenciamento de veículos. Ele também contabiliza uma contribuição de 0,04 ponto porcentual do pagamento da taxa de IPTU, estimada com base em um reajuste de 5,5%. O aumento preço do gás canalizado, de acordo com o coordenador, não provocará impacto no IPC da Fipe, porque seu peso no índice é pequeno. Incógnita A grande incógnita para este mês, na avaliação do economista, é se haverá aumento dos preços dos cigarros, usualmente reajustados em novembro. No ano passado, o setor manteve a tabela, mas a indústria de fumo já aumentou os preços do tabaco em 4%. "Resta saber se esta elevação será repassada para o preço final do cigarro", comentou. Segundo ele, se o repasse for integral, o impacto no IPC será de 0,06 ponto porcentual. "A trajetória da inflação em São Paulo continua boa, depois do susto do início do ano", disse Picchetti. Tanto que ele mantém sua projeção de o IPC-Fipe encerre o ano com uma alta de 4,5%.