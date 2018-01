Inflação em SP recua para 0,30% na 3ª prévia A inflação medida pelo IPC-Fipe caiu novamente em São Paulo, para 0,30%, dentro do previsto pelos analistas consultados pela Agência Estado (entre 0,25 e 0,33%). Na quadrissemana anterior, o IPC havia fechado em 0,37%. Com esse resultado, o IPC-Fipe completou um período de cinco quadrissemanas consecutivas de desaceleração da inflação ao consumidor. A redução da inflação na última semana reflete o impacto menor da tarifa de água e esgoto sobre o índice. No grupo alimentação, a redução dos preços das carnes e dos cereais contribuiu para uma taxa menor. O IPC só não caiu mais porque ocorreu, no período analisado, forte reajuste nos jogos lotéricos e uma elevação nos preços de alguns alimentos "in natura". A pesquisa a Fipe calcula a cada semana as variações quadrissemanais do IPC em São Paulo para a faixa de renda familiar entre 1 e 20 salários mínimos. A amostra total do IPC chega a cerca de 100 mil tomadas de preços. Veja o comportamento da terceira quadrissemana do IPC-Fipe: habitação, 0,46%; alimentação, -0,01%, transportes, 0,12%; despesas pessoais, 0,51%; saúde, 0,69%; vestuário, 0,28%, educação, 0,06%, e o geral de 0,30%.