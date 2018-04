Inflação em SP registra alta de 0,57% na primeira prévia do mês

A primeira quadrissemana de novembro do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apresentou elevação de 0,57% na inflação da cidade de São Paulo, taxa superior ao 0,50% do fechamento de outubro. O resultado foi divulgado nesta terça-feira, 11, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e ficou dentro das expectativas dos analistas consultados pela Agência Estado, que iam de 0,48% a 0,58%. Veja também: Mercado eleva estimativas de inflação de 2008 e 2009 Perigo maior em 2009 é de deflação, diz Mantega Inflação não ficará no centro da meta em 2009, dizem analistas IPCA acelera mais que o esperado e sobe 0,45% em outubro Entenda os principais índices Dos sete grupos que compõem o IPC, subiram Alimentação (de 0,37% para 0,56%), Transportes (de 0,36% para 0,41%), Despesas Pessoais (de 0,26% para 0,40%) e Vestuário (de 0,54% para 0,55%). Já os grupos Habitação e Saúde tiveram os mesmos índices, de 0,76% e 0,63%, respectivamente. A única baixa aconteceu no segmento Educação, de 0,04% para 0,03%. Veja como ficaram os grupos que compõem o IPC: Habitação: 0,76% Alimentação: 0,56% Transportes: 0,41% Despesas Pessoais: 0,40% Saúde: 0,63% Vestuário: 0,55% Educação: 0,03% Índice Geral: 0,57%