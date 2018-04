Inflação em SP sofre ligeira alta O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) registrou alta de 0,08% na segunda quadrissemana de abril, índice ligeiramente superior à primeira prévia do mês, quando a inflação foi de 0,03%. Como previam os analistas, a pesquisa já apurou a incidência do aumento da gasolina na inflação do município de São Paulo. O grupo Transportes registrou a maior alta do período, com variação de 2,23% ante 1,27% da primeira prévia do mês. Vestuário manteve-se praticamente estável, variando de +0,15% na primeira pesquisa de abril para +0,16% na segunda quadrissemana. Despesas Pessoais registrou a mesma variação da primeira prévia do mês (+0,11%). Também como previu o mercado, o grupo Alimentação foi o que mais pressionou o IPC para baixo. A variação desse item, que foi de -0,63% na prévia da semana passada, caiu ainda mais na pesquisa divulgada na manhã de hoje (-0,77). Os demais grupos pesquisados apresentaram variação negativa em relação aos dados apurados na primeira quadrissemana do mês. Veja a variação dos itens que compõem o IPC: Habitação: -0,46%; Alimentação: -0,77%; Transportes: +2,23%; Despesas Pessoais: +0,11%; Saúde: +0,35%; Vestuário: +0,16%; Educação: +0,08%; Índice Geral: +0,08%.