Inflação em SP subiu 0,81% em julho A taxa média de inflação para a cidade de São Paulo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC-SP) fechou em 0,81% em julho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esta taxa representa uma desaceleração de 0,26 ponto porcentual na comparação com a inflação de 1,07% medida em junho. Os dois grupos que mais contribuíram para esta taxa de inflação foram Habitação (2,31%) e Transportes (0,77%). No primeiro grupo, as pressões vieram do reajuste na tarifa de energia elétrica (12,34%) e telefonia (5,06%). No grupo Transportes, os destaques ficaram por conta do álcool combustível (1,63%), gasolina (2,53%) e óleo diesel (5,67%). Com a variação do IPC-SP em julho, a inflação acumulada no ano subiu para 3,80% e a dos últimos 12 meses para 5,61%.