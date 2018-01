Inflação em SP tem 1ª prévia abaixo do previsto A inflação do município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,20% na primeira quadrissemana de fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi menor do que o apurado no fechamento de janeiro, quando registrou aumento de 0,50%, e ficou abaixo da margem prevista pelos 12 analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam numa variação entre 0,34% e 0,46%. A maior alta do período foi Educação, que subiu 4,15%, um pouco abaixo do aumento de 4,51% registrado na pesquisa divulgada na semana passada. O grupo Transportes registrou aumento de 1,01%, abaixo do porcentual apurado em janeiro, quando a variação foi de 1,10%. Saúde teve elevação de 0,54%, levemente acima do apurado no encerramento do mês passado, que acumulou alta de 0,49%. O item Habitação subiu 0,09%, abaixo da alta de 0,23% do acumulado do primeiro mês do ano. Despesas Pessoais avançou 0,16%, bem abaixo da alta de 0,89% do mês passado. Já Alimentação, que teve queda de 0,21% na última pesquisa, caiu 0,74% na primeira prévia do mês. Vestuário também registrou nova deflação: em janeiro, acumulou baixa de 0,23%. Os dados publicados nesta manhã mostram desaceleração de 0,63%. O IPC - Fipe mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,09% Alimentação: -0,74% Transportes: +1,01% Despesas Pessoais: +0,16% Saúde: +0,54% Vestuário: -0,63% Educação: +4,15% Índice Geral: +0,20% IPCA O Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) fechou janeiro com variação de 0,59%. O resultado foi divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e é considerado o medidor oficial da inflação no País.