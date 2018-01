Inflação está controlada e deve ficar em 7% em 2003, diz Fipe O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, descartou uma escalada inflacionária em 2003, principalmente nos três primeiros meses do ano. Ele estimou que a inflação na cidade de São Paulo em janeiro de 2003 ficará em torno de 1%, e no ano, em 7%. Mais uma vez, o economista confrontou suas idéias com boa parte das opiniões dos analistas do mercado financeiro. "Não sou otimista, sou realista", disse. "Podemos afirmar que, de uma forma quase natural, a inflação vai voltar a um patamar estável e certamente ficará abaixo da verificada este ano", avaliou. "O ritmo de alta, nesse momento, não está mais aquele absurdo dos meses anteriores." Segundo Heron, há projeções de uma ótima safra agrícola em 2003, o que poderá resultar inclusive em deflação no mês de março. Ele afirmou também que a formação de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está garantindo a redução do risco País, com repercussão no desempenho do câmbio, o que em sua avaliação poderá provocar reduções de preços dos combustíveis. Absurdo Para demonstrar como é "plausível" a previsão de inflação na faixa de 7% em 2003, Heron do Carmo lembrou que os repiques inflacionários de outubro e novembro, somados à expectativa de um IPC de 1,5% em dezembro, provocaram inflação de 5,5% no último trimestre deste ano. "É um absurdo isso ter ocorrido num período tão curto. Apenas para efeito de comparação, em 2001, mesmo com os problemas de câmbio após os atentados terroristas de 11 de setembro, a inflação nos últimos três meses ficou em 1,61%", disse. Considerando os nove primeiros meses de 2002, Heron afirmou que, se o IPC tivesse repetido o desempenho do último trimestre do ano passado, a inflação ficaria em 5,5%. Por este motivo, ele estimou que até a metade do próximo ano a inflação permanecerá estável, com algumas oscilações mensais. A partir de outubro, principalmente, por causa de reajustes de preços administrados, o IPC poderá variar positivamente. Na avaliação do especialista, para que o controle inflacionário seja bem-sucedido, o maior cuidado a ser tomado pelo novo governo é impedir a volta da indexação. De acordo com ele, o reajuste do funcionalismo poderá ser um pouco superior aos 5% previstos por enquanto no Orçamento da União, "mas nada que repita índices como INPC ou IPC."