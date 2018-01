Inflação está perdendo o fôlego, avalia Fipe O ligeiro recuo de 0,05 ponto porcentual na taxa de inflação medida pela Fipe na primeira quadrissemana de dezembro - período de 30 dias encerrado no último dia 7 - reforçou a percepção de que a variação anual dos preços sofreu maior influência no período entre outubro e novembro. A análise foi feita pelo coordenador da Pesquisa de Preços da Fipe, Heron do Carmo, ao comentar a inflação de 2,60% apurada na capital paulista nos últimos 30 dias e compará-la com variação de 2,65% em novembro. Esta pequena desaceleração do IPC-Fipe foi provocada basicamente pelos grupos Alimentação e Transportes, justamente os itens que mais subiram entre o final de outubro e início de novembro, quando se verificou o pico da desvalorização cambial. De acordo com Heron, este comportamento dos preços, na ponta do consumidor, deve se acentuar no decorrer de dezembro, com a segunda quadrissemana já podendo apresentar uma taxa em torno de 2,20%, o que projeta para o mês um IPC entre 1% e 1,28% - patamar de outubro. Na avaliação do economista, o índice poderá atingir no máximo 1,5%, que é quase a metade da taxa verificada em novembro. Segundo Heron, uma boa indicação de que a inflação deverá perder fôlego é a variação ponta-a-ponta registrada por alguns produtos, em especial os mais sensíveis à variação cambial. O açúcar, por exemplo, que na segunda semana de novembro, com relação a mesma semana de outubro, havia subido 57%, registrou alta de 13,13% na primeira semana de dezembro, ante a igual período de novembro. O economista afirma que a primeira quadrissemana de dezembro, ainda sofre influência do impacto dos preços no final do mês passado, o que evidencia ainda mais a possibilidade de desaceleração dos preços. Combustíveis A previsão do coordenador da Fipe para a desaceleração da inflação a partir de dezembro é reforçada pelo comportamento dos combustíveis. Ele afirma que os combustíveis devem provocar queda de 0,40 ponto porcentual no IPC em dezembro. O álcool combustível, que subiu 23,69% na última semana de novembro, aumentou apenas 0,84% na primeira semana de dezembro. A gasolina, no mesmo período, desacelerou de uma alta de 13,33% para 3,83%. Além disso, já há previsão de redução no preço da gasolina no atacado de 1,6%. Como historicamente 80% das variações de preço no atacado chegam na ponta do consumidor, a estimativa é de que o preço da gasolina na bomba chegue a cair 1,3%. Os alimentos também deverão contribuir para uma menor alta da inflação. Heron cita, por exemplo, as carnes, que estão entrando no período de safra.