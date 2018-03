Inflação está perdendo oxigênio, diz diretor do Banco Central O diretor de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou hoje, em entrevista para comentar o relatório de inflação do primeiro trimestre divulgado mais cedo, que a inflação está perdendo oxigênio. Apesar disso, ele ressaltou que o Banco Central continuará a monitorar a trajetória dos preços e enfatizou que no momento "nada está garantido". Ele comentou que os preços livres já vêm apresentando uma tendência de queda, mas fecharam o primeiro trimestre deste ano num patamar um pouco acima do esperado. Ele também comentou que a volta da inflação acumulada em 12 meses aos níveis próximos dos projetados em janeiro não será suficiente para garantir o cumprimento da meta ajustada de 8,5% neste ano. "Tanto não é que as nossas projeções estão acima da meta", disse Ilan. Cumprimento da meta ficou mais difícil Goldfajn disse que a inflação do primeiro trimestre deste ano, mais alta do que o esperado, tornou mais difícil o cumprimento da meta ajustada de 8,5% para o ano. "A inflação do primeiro trimestre veio num patamar mais elevado do que o esperado, em função principalmente dos preços administrados", disse o diretor. Apesar disso, ele reafirmou que a meta de inflação ajustada permanece em 8,5% para 2003. Goldfajn lembrou que a inflação mensal vem caindo nos últimos meses e que a expectativa é de que volte aos níveis esperados a partir do segundo trimestre deste ano. "Não vamos deixar a inflação num patamar elevado", disse Goldfajn. Ele destacou que o desaquecimento do nível de atividade verificado nos últimos meses já é um sinal dos custos da batalha do BC contra a inflação. Lembrou ainda que os mais desfavorecidos são os que mais se prejudicam com a inflação alta. Guerra O diretor de Política Econômica do BC explicou também que as projeções de inflação do cenário básico já levaram em conta a possibilidade de guerra mais longa no Iraque (este cenário prevê IPCA de 2003 em 10,8%). Já o cenário alternativo (que prevê IPCA de 2003 em 9,5%), segundo ele, embute um cenário de guerra curta. Nos dois casos, contudo, a duração da guerra não deverá motivar grandes alterações nas projeções de inflação. Mercado mais pessimista que BC é normal Ilan Goldfajn considera "normal" que o mercado financeiro esteja mais pessimista do que o BC em suas projeções de inflação, por causa da inflação do ano passado, acima do esperado. As projeções do mercado para o IPCA de 2003 subiram de 12,19% para 12,26% na pesquisa do banco divulgada hoje, em relação à anterior. "Mas respeitamos as projeções do mercado, mesmo aquelas mais pessimistas", disse o diretor. O diretor de Política Econômica disse que procurou apenas dar uma explicação aos analistas de mercado quando mencionou na ata do Copom a metodologia de calculo da meta ajustada, que embutiria a possibilidade de elevação da mesma de 8,5% para 9,5%. "As pessoas que conhecem a nossa metodologia e que acompanham a evolução dos preços administrados nos perguntavam a todo momento porque a meta não havia sido alterada. Então, resolvemos dar uma explicação", disse Goldfajn. Perguntado sobre quando o Banco Central fará uma alteração na meta, o diretor enfatizou que será feita inicialmente uma avaliação ao longo do tempo para averiguar se as projeções que levaram a um cálculo de aumento da meta têm fundamento ou não. "Por enquanto, é prematuro mudar a meta. Precisamos aguardar para ver o que vai acontecer", disse Goldfajn. Ele também rebateu a crítica de que esta eventual mudança poderia afetar a credibilidade do regime de metas. Ilan lembrou que o que há é uma metodologia de cálculo da meta já estabelecida na carta aberta enviado pelo presidente do BC ao ministro da Fazenda no início deste ano. Na carta, o BC explicitou que a meta seria alterada se as projeções de preços administrados sofressem uma grande variação para cima ou para baixo. Ele lembrou que a projeção atual está 3 pontos porcentuais acima da projeção inicial para o reajuste dos preços administrado em 2003. Processo de desinflação Goldfajn afirmou que o trabalho que vem sendo feito pelo governo para reduzir a inflação já mostra seus primeiros resultados. De acordo com os números apresentados pelo diretor, a inflação, que ficou em 2,3% em janeiro, deverá fechar este mês entre 0,9% e 1%. "A queda da inflação é nítida", afirmou. Pelas estimativas do BC, incluídas no relatório de inflação do primeiro trimestre deste ano, o IPCA deverá acumular uma variação de 4,8% nos três primeiros meses de 2002, contra 6,6% registrada no último trimestre de 2002. "A inflação do primeiro trimestre deve ficar entre 4,8% e 5%, o que mostra uma queda em relaçãà registrada no último trimestre de 2002", disse Goldfajn. "A partir de agora estamos num processo de desinflação. O BC está buscando reduzir a inflação porque não podemos e não vamos conviver com inflação alta", afirmou. De acordo com a análise de Goldfajn, o forte ajuste feito nas contas externas brasileiras em 2002 não gerou a queda em termos de PIB registrada, normalmente, em países que passaram por essa situação. "O custo desse ajuste foi, obviamente, a inflação", explicou. Goldfajn lembrou que países asiáticos que passaram por fortes ajustes em seus balanços de pagamentos amargaram quedas de até dois dígitos em seus PIB s. "O México caiu 6%", acrescentou o diretor. "Em geral, fortes ajustes nas transações correntes são acompanhados de quedas fortes do PIB. O Brasil cresceu 1,52%, não tivemos recessão", disse. O diretor do BC lembrou ainda que a queda de 3 pontos porcent uais no déficit em transações correntes de 2001 para 2002 não foi uma "decisão política" do Brasil, mas um resultado da crise de confiança que levou o País a registrar um declínio de quase US$ 30 bilhões no fluxo de financiamentos e investimentos estrangeiros.