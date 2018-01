Inflação fica em 1,05% de acordo com o IGP-10 A inflação medida entre os dias 20 de fevereiro e 10 de março ficou em 1,05%, segundo o IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas. Os preços no atacado (IPA) subiram 1,29% e para o consumidor (IPC), 0,41%. Já o índice da construção civil ficou em 1,19%. O IGP-10 de março ficou dentre das espectativas do mercado, que esperava um número entre 0,75% e 1,30%. No ano, o índice acumula alta de 2,16% e 5,51% em 12 meses.